Аналитика

Под Волгоградом программа переселения из аварийного жилья оставила гадкий осадок

Аналитика 03.12.2018 20:00
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03.12.2018 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: кошмар в Краснослободске после переезда жителей из аварийных домов, «милитаризация» нового сквера в Волгограде, губернатор напомнил подчиненным о приближении новогодних праздников и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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