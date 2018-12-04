В Волгоградской области после потопа в квартирах срочно делают крышу

Общество 04.12.2018 08:26
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04.12.2018 08:26
К ликвидации собственных «проколов» приступили в срочном порядке представители ООО «Архитектурно-строительная компания «Глобус». Напомним, материал под заголовком «Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирах», был опубликован на страницах ИА «Высота 102» 29 ноября 2018 года.
«Буквально на следующий день после появления статьи, – сообщили журналистам редакции обитатели квартир, проживающие на улице Озерной города Краснослободск, - на крыше появилась «группа товарищей», которые стали заниматься устранением течи и ремонтом крыши».
По их словам, в настоящее время в квартирах верхних этажей «с потолков только подкапывает, но такого кошмара, который пережили после разбора крыши в снег и дождь, уже нет».
Люди говорят, что очень надеются на качественную работу подрядчиков, которая позволит им в их ведомственном жилье навсегда забыть об этой проблеме. Сейчас они подсчитывают ущерб, причиненный личным вещам и имуществу, и решают вопросы компенсации. Кроме того, люди также ставят вопрос о тарифах на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, которые до сих пор не отрегулированы в их ведомственном жилье.
Редакция будет следить за развитием событий.
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