Общество

На Центральной набережной Волгограда припарковалась военная техника

Общество 03.12.2018 15:39
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03.12.2018 15:39


Милитаристские черты обретает обновленный сквер возле парохода «Гаситель». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Центральную набережную Волгограда завезли несколько единиц военной техники – боевые машины доставили из разных регионов страны. Так, «украшением» парковой зоны станут гаубица и зенитная пушка - обе участвовали в Великой Отечественной войне. По-соседству с ними разместится комплекс «Град» на базе «ЗИЛ-131». 
Первые экспонаты музея военной техники под открытым небом прибыли из военных частей Курганской, Свердловской и Владимирской областей. До 16 декабря в пойму реки Царица из Краснодарского края привезут боевую разведывательную машину БРМ 1К и танк-62, из Костромской области – БТР-60, из Владимирской области - зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4. Всего на обозрение публики представят семь единиц военной техники.
Установка военной техники является завершающим этапом реконструкции сквера возле памятника речникам волжского бассейна. 

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