Расследования

Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗО

Расследования 03.12.2018 16:06
907 2
03.12.2018 16:06


Оставить меру пресечения в виде домашнего ареста для Федора Литвиненко, Алексея Зверева и Евгения Щура. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд. Напомним, бывших депутатов в конце ноября текущего года выпустили из СИЗО под домашний арест на два месяца. Прокуратура обжаловала это решение.
Фигуранты уголовного дела, бывшие депутаты городской думы, обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. Как считает следствие, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии. 
Уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области
04.11.2018 19:05
40754 0
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)
04.11.2018 12:21
35888 2
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
11973 20
Расследования
03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
1459 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
4976 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 12:34
Расследования 30.11.2018 12:34
3409 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 10:04
Расследования 30.11.2018 10:04
3070 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2018 17:23
Расследования 29.11.2018 17:23
1961 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2018 15:41
Расследования 29.11.2018 15:41
8122 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2018 14:36
Расследования 28.11.2018 14:36
3234 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2018 13:31
Расследования 28.11.2018 13:31
3937 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2018 12:47
Расследования 28.11.2018 12:47
1509 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2018 09:48
Расследования 28.11.2018 09:48
1726 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2018 15:42
Расследования 27.11.2018 15:42
5793 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2018 12:17
Расследования 27.11.2018 12:17
2506 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2018 16:44
Расследования 26.11.2018 16:44
2533 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2018 13:07
Расследования 26.11.2018 13:07
2664 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2018 12:22
Расследования 26.11.2018 12:22
4572 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:40
Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов (ФОТОШОК) Смотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области погасили долги перед коллективом закрытого автопредприятияСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗОСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области предприниматель-дровосек задолжал в бюджет крупную суммуСмотреть фотографии
15:39
На Центральной набережной Волгограда припарковалась военная техникаСмотреть фотографии
14:47
Мнение: в Волгограде полинявшая медаль «За оборону Сталинграда» на здании Минобороны позорит город-герой Смотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области почти треть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:54
Задержан подозреваемый в краже канализационных люков на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Чиновников Волгограда просят вернуть детям детствоСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцам напомнили о последнем дне уплаты налогов без пениСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области задержали женщину за нападение с ножомСмотреть фотографии
12:34
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области подступы к Цимлянскому водохранилищу завалили мусоромСмотреть фотографии
11:29
Волгоградский «Ротор» потратит 2 миллиона рублей на тренировку в горахСмотреть фотографии
10:59
До волгоградского центра медицины катастроф добралась оптимизацияСмотреть фотографии
10:40
В День неизвестного солдата в Волгограде почтили память безымянных воиновСмотреть фотографии
10:19
В Советском районе Волгограда устранили аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области под колеса машин попали два несовершеннолетних пешеходаСмотреть фотографии
10:08
В Волжском с двумя управляющими компаниями за долги расторгают договоры теплоснабженияСмотреть фотографии
10:03
Компанию «Чибис» признали недобросовестной за срыв капремонта домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде осудили призывника за бегство от армииСмотреть фотографии
20:56
Аварию на теплосетях в Волгограде обещают устранить к ночиСмотреть фотографии
20:47
В Волгоградской области открылся первый катокСмотреть фотографии
17:29
«Кто виноват? Что делать?»: волгоградцы думают, как спасти "Ротор" Cмотреть видео
16:49
Волгоградский спортсмен завоевал в Японии сереброСмотреть фотографии
14:18
Водители предрекли снежные завалы после чистки улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
14:09
В горсаду Волгограда начали заливать катокСмотреть фотографии
13:04
Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового автоСмотреть фотографии
12:32
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средствСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде 70 единиц техники «сражаются» с воскресным снегопадомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 