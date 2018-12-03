Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗО





Оставить меру пресечения в виде домашнего ареста для Федора Литвиненко, Алексея Зверева и Евгения Щура. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд. Напомним, бывших депутатов в конце ноября текущего года выпустили из СИЗО под домашний арест на два месяца. Прокуратура обжаловала это решение.

Фигуранты уголовного дела, бывшие депутаты городской думы, обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. Как считает следствие, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии.

Уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.