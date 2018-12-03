Общество

Чиновников Волгограда просят вернуть детям детство

Общество 03.12.2018 13:32
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03.12.2018 13:32

Жильцов многоквартирных домов №4, №6, проживающих на улице Титова, №5 по улице Гуртьева в Краснооктябрьском районе Волгограда до сих пор повергают в недоумение ответы чиновников, с которыми они ведут переписку с 2015 года. Как заявил ИА «Высота 102» председатель совета дома №4 по улице Титова Сергей Сережин, третий год жильцы просят рассмотреть вопрос о включении их двора в программу благоустройства и установить детскую площадку. 
«Ходили на приемы в управляющую компанию «УЖФ КОР», к чиновникам района и города, писали письма в «Единую Россию», даже к председателю правительства Дмитрию Медведеву обращались. Но, похоже, что дело это оказалось «неподъемным», - говорит он. - Все, что от нас требовалось, мы выполнили: собрание провели, решения общего собрания собственников помещений подготовили, паспорт дворовой территории составили, акт осмотра тоже у нас в наличии, план площадки предоставили, расписали количество необходимого инвентаря для детишек. Но «ларчик» так и не открылся». 
По словам другого председателя совета дома № 6 по улице Титова Ольги Коргиной, придомовые территории их домов давно находятся в плачевном состоянии. Проживает здесь большое количество семей с маленькими детьми, которым совершенно негде играть, отсутствуют детские спортивные и игровые площадки, у подъездов отсутствуют лавочки.
«В ноябре 2018 года была проведена инвентаризация нашей дворовой территории. И, судя по ответу, который получили от заместителя главы Волгограда Олега Тетерятника, мы поняли, что благоустройства нам не видать как своих ушей», - говорят собственники квартир. И цитируют ответ чиновника:  «Учитывая то обстоятельство, что обязательным условием включения в программу являются  необходимость КОМПЛЕКСНОГО благоустройства дворовой территории: установка малых архитектурных форм, восстановление освещения и внутриквартального проезда, основания для включения в программу вышеуказанной дворовой территории в настоящее время отсутствуют», - говорится в ответе замглавы. 
По словам жильцов – а в данном квартале более 200 квартир, - эта ситуация напоминает им театр абсурда. «Выходит, что если бы мы передвигались по разбитой внутрикварталке в кромешной тьме, то только тогда бы у нас появился шанс на детскую площадку? – спрашивают они. - Неужели нельзя изыскать возможность для того, чтобы, наоборот, сэкономить средства и благоустроить только двор? У нас на самом деле и тротуары, и внутриквартальный проезд находятся в приличном состоянии. Но почему это является главной причиной несоответствия критериям отбора? Кто придумал такие правила и законы, которые позволяют чиновникам отделываться одинаковыми отписками, а людей в 21 веке - лишать элементарных условий для отдыха и занятий спортом?». Они признались, что с тоской говорят о советских временах, когда у них самих было настоящее детство, а вот для детей и внуков они вынуждены выпрашивать детскую площадку как милостыню. 
Как утверждают горожане, еще памятны недавние выборы в волгоградскую городскую думу, когда кандидаты от всех партий клятвенно заверяли людей, что вопрос с благоустройством двора решат непременно, только проголосуйте. И что? «Некоторые из кандидатов от партии власти стали депутатами, но про свои посулы тут же забыли. Во всяком случае, никто из слуг народа пальцем не пошевелил, чтобы детям, подросткам было где проводить свободное время и физически развиваться. Мы уже устали слушать, что одной из главных задач «ЕР» является создание безопасной детской инфраструктуры», - заключили волгоградцы. 



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