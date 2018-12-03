От Сталинграда - до Великой Победы

Мнение: в Волгограде полинявшая медаль «За оборону Сталинграда» на здании Минобороны позорит город-герой

От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 14:47
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03.12.2018 14:47


Сегодня в День неизвестного солдата в редакцию ИА «Высота 102» с криком о помощи обратился ребенок Сталинграда. Владимиру Николаевичу Иванову 88 лет, он коренной житель города, автор книги воспоминаний «Мое сталинградское детство». Уже не первый год он пытается добиться приведения в порядок панно «Медаль «За оборону Сталинграда», расположенного на фасаде дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской. Памятный знак на здании штаба 20-ой Мотострелковой дивизии установили в 2008 году в рамках празднования 65-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. 

За 10 лет макет боевой награды изрядно обтрепался – под знойным солнцем, ветрами и осадками изображение практически стерлось, выцвели краски на пятиугольной колодке. «Это панно позорит наш город. Позволю себе напомнить о том, что Сталинград вместе с Ленинградом первыми получили статус городов-героев. Если честно, то не представляю себе подобную ситуацию в Санкт-Петербурге. У нас же в Волгограде любят громко с трибуны говорить о том, как важно не забывать подвиг советских солдат. Вот только слова, увы, расходятся с делом», - с обидой говорит Владимир Николаевич Иванов. Само здание бывшего штаба мотострелковой дивизии тоже давно просит ремонта. 

Последнее ответное письмо от чиновников пожилой волгоградец получил в сентябре 2017 года. Заместитель председателя областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики пояснил, что здание, на котором размещено панно, принадлежит министерству обороны России. Далее в письме указано, что в адрес военного прокурора Волгоградского гарнизона, а также замруководителя ФКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны ранее направлялись обращения с просьбой привести в надлежащий вид фасад строения. Владимиру Николаевичу чиновник порекомендовал также обратиться в правоохранительные органы или в суд, если тот считает, что его законные права ущемлены.
Живой свидетель боев за Сталинград, действительно, чувствует себя оскорбленным, но в силу возраста развязывать судебную войну с министерством обороны России не готов. Тем не менее, он надеется, что символу победы в Сталинградской битве все-таки вернут прежний блеск и яркость – в городе-герое, который стоит на костях десятков тысяч солдат, по-другому быть просто не может. По крайней мере, Владимир Николаевич Иванов в это свято верит.
ИА "Высота 102" запросило комментарий в пресс-службе Южного военного округа. Какие планы у военного ведомства на это здание, как скоро размещенное на нем панно обновят - ответы на эти вопросы редакция в ближайшее время опубликует.
Справка. Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена Указом Верховного совета СССР 22 декабря 1942 года. Этой награды удостаивались все участники обороны города. Первым, кому вручили медаль, стал легендарный генерал Шумилов, командующий 64-ой Армией. 

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