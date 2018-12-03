В Волгоградской области задержали женщину за нападение с ножом

Задержана 37-летняя жительница Кумылженского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина подозревается в нападении с ножом на 29-летнего мужчину.
Происшествия 03.12.2018 12:43
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03.12.2018 12:43
Задержана 37-летняя жительница Кумылженского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина подозревается в нападении с ножом на 29-летнего мужчину.
Задержана 37-летняя жительница Кумылженского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина подозревается в нападении с ножом на 29-летнего мужчину.
Во время «домашнего застолья с алкоголем» житель станицы Глазуновская был доставлен в больницу с ножевым ранением. В совершении преступления подозревается женщина, которая созналась в содеянном. При этом причину нападения задержанная объяснить не смогла — сослалась на сильное опьянение.
Возбужденно уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.
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