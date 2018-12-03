Волгоградцам напомнили о последнем дне уплаты налогов без пени





Сегодня, 3 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, до 20.00 добропорядочные граждане могут оплатить налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и прочие платежи без пени. Начиная с 4 декабря текущего года на образовавшуюся сумму задолженности уже будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Информация о наличии или отсутствии неоплаченных налогов размещена на сайте ФНС России в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц". Платежи можно внести на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через сайт "Госуслуги", в банке или на почте.

Налоговые инспекции Волгоградской области с 30 ноября по 28 декабря текущего года работают в следующем режиме:

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 20:00;

- в субботу, воскресенье с 10:00 до 15:00.



