Культура

«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»

Культура 03.12.2018 12:34
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03.12.2018 12:34


XI Церемония вручения премии «Звезда театрала» состоится в Театре имени Евг. Вахтангова 3 декабря 2018 года в 20:00. Прямую интернет-трансляцию проведет Генеральный телекоммуникационный партнер — компания «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.
За 11 лет существования Премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов в 16-ти номинациях путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.
По традиции в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре Вахтангова объявляют победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов. География «Звезды Театрала» с каждым годом расширяется. Так, в интернет-голосовании в 2017 году приняли участие зрители более 80-ти стран мира.
В этом году по просьбам зрителей была введена номинация «Лучший театрализованный проект», а особое место занимает номинация «Лучший социальный проект», которая была учреждена пять лет назад с целью поддержки и продвижения социально ориентированных акций в театрах.
Лауреаты самой почетной номинации «Легенда сцены» определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал», и утверждаются Общественным советом Премии.
В его состав входят заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка и другие.
В этом году в номинации «Легенда сцены» будут награждены прославленные народные артисты Юлия Борисова и Станислав Любшин.
«Звезда Театрала» проводится Некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив «Мир Театрала» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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