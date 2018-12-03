

Аварии с участием несовершеннолетних произошли в Волгограде и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке регионального МВД, пострадавшие доставлены в больницы.

Так, в Советском районе в 17:50 под колеса попал 14-летний пешеход. Молодой человек переходил улицу Шумского в неположенном месте.