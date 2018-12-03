Общество

В Волжском с двумя управляющими компаниями за долги расторгают договоры теплоснабжения

Общество 03.12.2018 10:08
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03.12.2018 10:08


ООО «Волжские тепловые сети» уведомила две управляющие компании - ООО УК «Моя компания» и ООО «Умный город» об одностороннем отказе от исполнения договора теплоснабжения. Как пояснили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании,  основанием для рассылки уведомлений стали долги, превышающие две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору теплоснабжения.
«Расторжение договора не означает, что жители многоквартирных домов останутся без тепла. По истечении тридцати дней с даты направления настоящего уведомления договор теплоснабжения с УК будет прекращен в части снабжения коммунальными ресурсами, а жители предупреждены, что будут производить оплату напрямую, а не через управляющую компанию», - пояснили в ООО «Волжские тепловые сети».

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