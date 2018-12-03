Расследования

В Волгограде осудили призывника за бегство от армии

Расследования 03.12.2018 09:59
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03.12.2018 09:59


К штрафу в размере 50000 рублей приговорен житель Волгограда за уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, молодой человек пытался обжаловать приговор Тракторозаводского районного суда, добиться  снижения суммы штрафа в 10 раз. Осужденный пояснял, что нигде не работает и не имеет источников дохода. Однако суд посчитал эти доводы молодого человека неубедительными. По материалам дела, в апреле текущего года в период весеннего призыва он получил повестку на 13 июня с обязательством о явке в отдел военного комиссариата Волгоградской области по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району Волгограда для отправки в войска. Однако призывник в назначенный день в отдел военного комиссариата не явился. До окончания весеннего призыва - до 15 июля текущего года - находился в Перми, тем самым уклонившись от призыва на военную службу.
Свою вину молодой человек полностью признал, однако приговор посчитал чрезмерно суровым.

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