Общество

В Волгоградской области открылся первый каток

Общество 02.12.2018 20:47
106 0
02.12.2018 20:47



Пока в Волгограде лишь готовятся к открытию катков, ледовая площадка заработала в Николаевске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, по традиции каток залили на стадионе имени Малышева. В первый день работы катка сюда пришли горожане, жители сел района, чтобы с пользой для здоровья провести время. На площадке можно взять коньки в прокат, здесь играет музыка, а первые посетители уже оценили качество льда. 


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