Волгоградский спортсмен завоевал в Японии серебро





Волгоградский кудоист Роман Кулиев сегодня завоевал серебро V чемпионата мира по кудо. Об этом ИА "Высота 102" рассказал его тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Главные соревнования планеты в субботу стартовали в японском городе Нагоя. Волгоградец выступал в категории 250 единиц. Отметим, что первое место в этой категории также завоевал россиянин Игорь Пермин (Владивосток). Как сообщается на сайте Федерации кудо России, всего наши соотечественники завоевали 7 из 8 медалей мирового соревнования.

Напомним, Роман Кулиев занимается боевыми искусствами более 20 лет. Он имеет звание мастера спорта, является чемпионом России по кудо 2011 года, а в этом году завоевал на кубке России титул чемпиона. Он также является серебряным призером первенства страны по ушу-саньда 2007 года и победителем первенства Европы по кэмпо, которое проходило в Словакии в 2006 году. Главным спортивным достижением волгоградца стала победа на первенстве мира по универсальному каратэ 2005 года.