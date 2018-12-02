Водители предрекли снежные завалы после чистки улиц Волгограда





Волгоградцы-автолюбители обеспокоены тем, как идет уборка снега с дорог города. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, дорожные службы делают это по схеме, которая приводит к образованию снежных масс на обочинах.





"Мало того, что сужаются полосы. Так еще и снег, который отодвигается на обочину, не убирается. Если температура воздуха понизится, образуются ледяные насыпи, которые убрать гораздо тяжелее», - поделились своим мнением от увиденного водители.









Как рассказали волгоградцы, во многих других городах сразу за уборочными машинами идет спецтехника, которая тут же собирает отодвинутый к тротуарам снег. «Почему у нас так не делают, непонятно», - возмущаются автолюбители. К слову, как видно на фото, на некоторых дорогах города подобные картины уже наблюдаются.



















