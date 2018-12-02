В горсаду Волгограда начали заливать каток





Уже второй год подряд в городском саду Волгограда устраивают каток. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день площадку, расположенную рядом с колесом обозрения, начали заливать. Тем более, что погода позволяет. В прошлом году каток никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. Когда каток все-таки заработал, он пользовался большой популярностью у жителей Волгограда, несмотря на то, что удовольствие это не бесплатное. Наступившей зимой власти города обещают порадовать горожан еще одной большой ледовой площадкой – впервые каток обустраивают в пойме реки Царицы. На сегодняшний день готово песчано -щебеночное основание.





Предполагается, что специальные морозильные установки позволят этому катку функционировать до весны.

