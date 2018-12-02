Спорт

Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового авто

Спорт 02.12.2018 13:04
2486 7
02.12.2018 13:04




Закупка нового автомобиля для волгоградского «Ротора» отменена гендиректором ФК Андреем Рекечинским. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Напомним, ранее ИА "Высота 102" опубликовало информацию о том, что  руководство клуба намеревалось приобрести  Hyundai H-1 (или эквивалент)  – автомобиль  на восемь-девять мест на дизельному топливе с объемом двигателя не менее 2497 и не более 2500 кубических сантиметра. Цена закупки составляла 2 миллиона 935 тысяч рублей. ИА «Высота 102» сообщало, что на сайте официального дилера Hyundai H-1 можно приобрести в полной комплектации примерно за 2,5 миллиона рублей. 
Недавно ФК «Ротор» приобрел  автобус за 14 миллионов рублей. Это случилось незадолго до печальных событий в команде, которая закончила выступление в осенней части ФНЛ на 15-ом месте. Это стало поводом для отставки главного тренера Роберта Евдокимова и объявления неполного служебного соответствия руководству облкомспорта. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде
24.11.2018 16:23
6916 0
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»
10.11.2018 15:59
7803 0
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости
10.11.2018 21:30
9222 0
Спорт
29.11.2018 09:39
Спорт 29.11.2018 09:39
12076 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.11.2018 14:08
Спорт 28.11.2018 14:08
8905 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 15:41
Спорт 26.11.2018 15:41
2239 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 12:38
Спорт 26.11.2018 12:38
12749 28 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 18:19
Спорт 24.11.2018 18:19
11723 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 16:23
Спорт 24.11.2018 16:23
6916 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 15:51
Спорт 24.11.2018 15:51
2823 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.11.2018 13:50
Спорт 23.11.2018 13:50
4959 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.11.2018 14:55
Спорт 22.11.2018 14:55
4873 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.11.2018 15:00
Спорт 21.11.2018 15:00
2200 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.11.2018 09:12
Спорт 20.11.2018 09:12
1648 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.11.2018 15:52
Спорт 18.11.2018 15:52
3275 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.11.2018 20:56
Спорт 14.11.2018 20:56
10623 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.11.2018 15:49
Спорт 14.11.2018 15:49
5024 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.11.2018 14:21
Спорт 12.11.2018 14:21
4338 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:18
Водители предрекли снежные завалы после чистки улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
14:09
В горсаду Волгограда начали заливать катокСмотреть фотографии
13:04
Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового автоСмотреть фотографии
12:32
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средствСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде 70 единиц техники «сражаются» с воскресным снегопадомСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области жители ищут канувшие в неизвестность свои счетчики на теплоСмотреть фотографии
09:37
На трассе «Волгоград-Астрахань» молодой водитель перевернул машину с подросткамиСмотреть фотографии
09:32
Прокуроры заставили починить разрушенную паводком плотину под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропортуСмотреть фотографии
16:51
Жители дома в Волгограде зовут чиновников под свою крышуСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде у железной дороги нашли минометные снарядыСмотреть фотографии
12:32
Причины оползня на склоне стадиона «Волгоград Арены» засекретили Смотреть фотографии
12:32
В новом микрорайоне Волгограда сожгли "Land Rover" с красивыми номерамиСмотреть фотографии
10:22
Выше только небо: внутренний мир «Родины - Матери» в Волгограде преображаетсяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
В Волгограде ищут «заботливого» водителяСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области погибла пенсионерка, выпрыгнувшая из окна горящего домаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде в ДТП пострадали двое пассажиров маршруткиСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградском ГДЮЦе отгремел мощный концерт в честь 100-летия системы допобразованияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
Метель ожидается на федеральных трассах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Жители Волгограда страдают за «Ротор»Cмотреть видео
20:09
В Волгограде закрыли лодочную станцию с печальной историейСмотреть фотографии
17:53
Угрожающие письма чиновников от ЖКХ напомнили волгоградцам о лихих 90-хСмотреть фотографии
16:51
Волгоградского лже-писателя Юрия Сидорина перевезли из больницы в СИЗОСмотреть фотографии
15:46
Центр медицины катастроф Волгоградской области – один из лучших в РоссииСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде чиновники «воровали» свет в парке ГагаринаСмотреть фотографии
15:19
Облкомтранс Волгоградской области возрождает на месяц «убитые» после ЧМ-2018 маршрутыСмотреть фотографии
14:46
Объем мусора в Волго-Ахтубинской пойме сравнили с территорией 90 футбольных полейСмотреть фотографии
14:06
Для волгоградцев готовят большой каток в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
13:57
Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧССмотреть фотографии
13:36
Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибкахСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 