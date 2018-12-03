Спорт 03.12.2018 11:29
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03.12.2018 11:29
Первую в будущем году тренировку волгоградский «Ротор» проведет в городе Кисловодск Ставропольского края. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено почти 2 миллиона рублей. Тренировочные сборы продлятся с 10 по 20 января 2019 года, в курортный город отправятся 37 человек – тренерский состав и игроки. Для волгоградской команды должны быть подготовлены 5 одноместных и 16 двухместных номеров, их должны обеспечить трехразовым питанием на условиях «Шведский стол» в отдельной зоне ресторана. Также футболисты должны иметь возможность заниматься на беговых дорожках, открытых игровых площадках, футбольном поле с натуральным покрытием, пользоваться бассейном, сауной, канатной дорогой, получать массажные процедуры. Стирать футбольную форму игрокам «Ротора» должны 2 раза в день.
Ранее и.о. главного тренера клуба Павел Могилевский сообщил, что первый после отпуска сбор команда проведет на базе «Олимпийская», которая находится на высоте 1250 метров над уровнем моря на горе Малое Седло.
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступления в осенней части ФНЛ на 15-ом месте. После проигрыша ярославскому «Шиннику» был отправлен в отставку главный тренер Роберт Евдокимов. Руководители облкомспорта получили дисциплинарные взыскания.
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