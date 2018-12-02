



Накануне на 74 километре федеральной трассы Волгоград-Астрахань перевернулась машина, в которой находились подростки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, машиной ВАЗ-21120 управлял 18-летний водитель. Он не справился с управлением и авто полетело в кювет.

В результате ДТП пассажиры автомашины – трое школьников в возрасте 15, 16, и 17 лет - с травмами различной степени тяжести госпитализированы.



