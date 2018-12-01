Происшествия 01.12.2018 12:32
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01.12.2018 12:32
Сегодня ночью в микрорайоне Санаторный на юге Волгограда сгорел внедорожник "Land Rover". Как сообщает ИА "Высота 102", автомобиль был полностью охвачен огнем. По предварительным данным, это был поджог. Иномарка с красивыми номерами "222" была припаркована возле дома 14 по улице Санаторной. Возгорание было быстро ликвидировано силами пожарной части № 5.
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