Происшествия

В новом микрорайоне Волгограда сожгли "Land Rover" с красивыми номерами

Происшествия 01.12.2018 12:32
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01.12.2018 12:32


Сегодня ночью в микрорайоне Санаторный на юге Волгограда сгорел внедорожник "Land Rover". Как сообщает ИА "Высота 102", автомобиль был полностью охвачен огнем. По предварительным данным, это был поджог. Иномарка с красивыми номерами "222" была припаркована возле дома 14 по улице Санаторной. Возгорание было быстро ликвидировано силами пожарной части № 5.
 

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