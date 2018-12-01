В Волгоградской области погибла пенсионерка, выпрыгнувшая из окна горящего дома

Происшествия 01.12.2018 10:18
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01.12.2018 10:18
Женщина погибла во время пожара дома в хуторе Медведев Иловлинского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального МЧС, горел двухэтажный одноподъездный дом. 70-летняя женщина хотела выпрыгнуть с полыхающего строения, но при падении ударилась головой. В результате получила травмы, несовместимые с жизнью. Всего в момент пожара в доме находилось 8 человек, из которых два ребенка десяти и пятнадцати лет. С диагнозом «отравление угарным газом» в центральную районную больницу доставлены 69-летняя пенсионерка и ее сын – инвалид второй группы.
Строение полностью выгорело. Люди лишившиеся дома, размещены у родственников в хуторе Медведев. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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