Метель ожидается на федеральных трассах в Волгоградской области

Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Общество 30.11.2018 21:16
2316 0
30.11.2018 21:16
Метель с ухудшением видимости до 500 м ожидается в ближайшие выходные на федеральных трассах в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, неблагоприятные погодные условия ожидаются также в Воронежской, Тамбовской и Ростовской областях. Ответственные за дороги предприятия переведены в режим повышенной готовности. По данным ФКУ Упрдор Москва –Волгоград, в случае необходимости уборки снега и обработки трасс от гололеда на дороги Волгоградской области готовы выйти 159 единиц техники. Контроль за ситуацией осуществляется посредством спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.
Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29622 11
17.11.2018 16:54
15135 0
06.11.2018 16:04
16424 76
В Волгограде закрыли лодочную станцию с печальной историей30.11.2018 20:09
Угрожающие письма чиновников от ЖКХ напомнили волгоградцам о лихих 90-х30.11.2018 17:53
В Волгограде чиновники «воровали» свет в парке Гагарина30.11.2018 15:40
Облкомтранс Волгоградской области возрождает на месяц «убитые» после ЧМ-2018 маршруты30.11.2018 15:19
Для волгоградцев готовят большой каток в пойме Царицы30.11.2018 14:06
Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧС30.11.2018 13:57
Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибках30.11.2018 13:36
В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»30.11.2018 13:19
В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению города30.11.2018 12:03
Большинство Волгоградской гордумы назвали депутатами с «пониженной социальной ответственностью»30.11.2018 09:46
В Волгоградской области пересмотрели тарифы на социальные услуги29.11.2018 18:31
Под Волгоградом начали преображать разбитый аэродром29.11.2018 17:37
Волгоградку Елену Исинбаеву выбрали в центральный штаб ОНФ29.11.2018 15:34
В Волгоградской области инвалиду вместо работы дали «отворот поворот»29.11.2018 15:19
В вязкую ловушку на дороге Волгограда попали 15 автомобилей29.11.2018 14:58
Реклама