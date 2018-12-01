Общество

Метель ожидается на федеральных трассах в Волгоградской области

Общество 30.11.2018 21:16
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30.11.2018 21:16


Метель с ухудшением видимости до 500 м ожидается в ближайшие выходные на федеральных трассах в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, неблагоприятные погодные условия ожидаются также в Воронежской, Тамбовской и Ростовской областях. Ответственные за дороги предприятия переведены в режим повышенной готовности. По данным ФКУ Упрдор Москва –Волгоград, в случае необходимости уборки снега и обработки трасс от гололеда на дороги Волгоградской области готовы выйти 159 единиц техники. Контроль за ситуацией осуществляется посредством спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.
Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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