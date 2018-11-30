В Волгограде закрыли лодочную станцию с печальной историей

Общество 30.11.2018 20:09
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30.11.2018 20:09
Плавучие понтонные сооружения в количестве 6 штук, используемые волгоградской компанией ООО «Пристань» для причаливания, стоянки маломерных судов на воде, а также посадки и высадки пассажиров были необоснованно зарегистрированы в Реестре маломерных судов с выдачей судовых билетов. Признаков судов они не имеют. К такому выводу пришли в Дзержинском районном суде г. Волгограда, - сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре.
Таким образом, решением, вступившем в законную силу, удовлетворены исковые требования Волгоградского транспортного прокурора к ФКУ «Центр государственной инспекции маломерных судов министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области» об исключении спорных плавучих понтонных сооружений из Реестра маломерных судов.
Напомним, по результатам проверки, проведенной Волгоградской транспортной прокуратурой, в деятельности ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» был выявлен ряд серьезных нарушений. Именно с этой пристани 11 июня текущего года вышел катамаран, столкнувшийся затем с баржей на Волге, в результате чего погибли 11 человек.
Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.
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