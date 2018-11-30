Общество

Угрожающие письма чиновников от ЖКХ напомнили волгоградцам о лихих 90-х

Общество 30.11.2018 17:53
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30.11.2018 17:53

Угрожающие, по мнению волгоградцев,  письма пришли  к жителям более десятка домов Дзержинского района Волгограда,  содержание которых вызывает немало вопросов. С ними люди намерены обратиться в Общероссийский Народный Фронт, к Уполномоченному по правам человека, полицию, прокуратуру, следственный комитет, губернатору и президенту. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане,  стиль этих «шедевров» напомнил им лихие 90-е годы. Как следует из присланных в редакцию «весточек», все они написаны под копирку, с ними уже ознакомились собственники квартир, проживающих в  домах №20, №36, №37  на бульваре Победы,  №89, №91, №101, №105, №109, №111 по проспекту имени маршала Жукова, №44 по улице Землячки, №22 по улице  Рионской, №46 по улице Хорошева и другие волгоградцы.  
«Ваш дом управлялся УК ЖКХ Дзержинского района, которая накопив долгов перед ресурсными организациями по перечислению ВАШИХ средств, которые ВЫ оплачивали ежемесячно за горячую воду и отопление, сделала ВАС, каждого собственника  заложником серьезных проблем, - говорится в посланиях. – (Орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред. ИА «Высота 102»).  Поэтому данная управляющая компания пошла по пути переоформления в новые УК - это ЖЭУ-5 и ЖЭУ-14. НО долги и немалые остались! И эти долги надо отдавать, и лягут они  на ВАШИ кошельки! 
Кроме того нет никакой гарантии, что вновь созданные компании  не наплодят НОВЫХ ДОЛГОВ или у этих компаний ГЖИ (Государственная Жилищная Инспекция) не отберет лицензию и тогда ваш дом автоматически будет выставлен на конкурс, по итогам которого, исходя из сложившейся практики, тариф на обслуживание возрастает на 25 и более процентов!
Поэтому МБУ ЖКХ Дзержинского района, как собственник  муниципального жилья  выступило инициатором общего собрания в очно-заочной форме и предлагает ВАМ переголосовать вашими квадратными метрами за стабильно развивающуюся Управляющую Компанию – Ренесанс,  не имеющую долгов перед ресурсными организациями или 000 «МУК» - новая компания с чистой  финансовой историей». 
Далее жителям обещают, что «тарифы при выборе предложенных компаний остаются на существующем уровне, качество обслуживания и уровень реагирования на аварийные ситуации будут на порядок выше».

По словам волгоградцев, на дверях каждого подъезда дома по инициативе МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» появились и объявления о проведении общего внеочередного собрания собственников помещений. Повестка дня общего собрания тоже для всех едина: О выборе управляющей организации. Если кто-то не сможет принять личное участие в общем собрании собственников помещений, то за него может проголосовать другой.
Как говорят волгоградцы, они не понимают, с чем связано такое стремление чиновников «облегчить» им жизнь с другими, новыми УК. И кто стоит за этим? Они считают также недопустимым приказной и угрожающий тон посланий МБУ ЖКХ,  решение поставить людей перед фактом выбора: или Ренесанс, или новая «МУК»  «с чистой финансовой историей». «Но если так ставится вопрос –  может быть, за наши кровные деньги, которые мы платим за коммуналку, лучше бы спросили о нашем выборе УК? Почему нам навязывают только эти компании,  работа которых также требует серьезных оценок и делают новыми заложниками?», - спрашивают горожане. 
Напомним, о подобной ситуации информагентство рассказывало в материале «Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выбором». Жителям многоквартирных домов по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда предложили избавиться от  ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района «УЖФ КОР» и выбрать ООО «МУК». У волгоградцев складывается ощущение, что на рынке управления многоквартирными домами происходит передел, а сделать это хотят, используя горожан и такие вот сомнительные методы "убеждения".

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