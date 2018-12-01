Жители дома в Волгограде зовут чиновников под свою крышу

Общество 01.12.2018 16:51
4383 0
01.12.2018 16:51
Жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда приглашают на крышу чиновников, которые в своих ответах заверяют горожан, что с ней все в порядке. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, крыша, которую по отчетам ООО «УК Ворошиловского района Волгограда» отремонтировали больше двух лет назад, по-прежнему опасна для окружающих из-за оставленных на ней кусков шифера, к тому же так же протекает.
А балки деревянного чердака, судя по представленным фото, прогнили из-за влажности, что может привести к воспламенению электрического кабеля, который здесь проходит. Однако в последних ответах, которые пришли людям из администрации Волгограда, сообщается о «надлежащем санитарном состоянии чердачного помещения», о «выполнении ремонтных работ по приведению в надлежащее техническое состояние конструктивных элементов кровли, «оголовков вентиляционных каналов в границах подъезда №2 дома» и т.д.
«Если состояние нашего чердака можно считать «надлежащим», то пусть те, кто отправляет нам такие ответы, увидят, что он из себя представляет», - заявили горожане.
Напомним, о многострадальном доме №16 по ул. Ким ИА «Высота 102» рассказывало в нескольких публикациях. После так называемого ремонта крыша стала опасной для людей, так как коммунальщики оставили после себя груды шифера, кирпичи, которые при сильном ветре падали во двор.
Таким хламом повредили машину одного жильца. На требования жильцов привести крышу в порядок в управляющей компании предоставили акт, что она находится в отличном состоянии. Правда, после этого жители дома сняли на видео и фото, как коммунальщики с помощью спецтехники выгружали с крыши горы хлама и строительного мусора. Но, видно, до конца они так и не прибрались. Впрочем, Ворошиловский районный суд отказал в иске волгоградцу, который требовал с УК Ворошиловского района возместить ущерб за поврежденный автомобиль. Одним из поводом для отказа стало… отсутствие даты на представленных фотоснимках.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29671 11
17.11.2018 16:54
15170 0
06.11.2018 16:04
16535 76
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту01.12.2018 17:48
Причины оползня на склоне стадиона «Волгоград Арены» засекретили01.12.2018 12:32
В Волгоградском ГДЮЦе отгремел мощный концерт в честь 100-летия системы допобразования01.12.2018 09:27
Метель ожидается на федеральных трассах в Волгоградской области30.11.2018 21:16
В Волгограде закрыли лодочную станцию с печальной историей30.11.2018 20:09
Угрожающие письма чиновников от ЖКХ напомнили волгоградцам о лихих 90-х30.11.2018 17:53
В Волгограде чиновники «воровали» свет в парке Гагарина30.11.2018 15:40
Облкомтранс Волгоградской области возрождает на месяц «убитые» после ЧМ-2018 маршруты30.11.2018 15:19
Для волгоградцев готовят большой каток в пойме Царицы30.11.2018 14:06
Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧС30.11.2018 13:57
Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибках30.11.2018 13:36
В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»30.11.2018 13:19
В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению города30.11.2018 12:03
Большинство Волгоградской гордумы назвали депутатами с «пониженной социальной ответственностью»30.11.2018 09:46
В Волгоградской области пересмотрели тарифы на социальные услуги29.11.2018 18:31
Реклама