Центр медицины катастроф Волгоградской области – один из лучших в России

Здравоохранение 30.11.2018 15:46
900 3
30.11.2018 15:46
Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области вошел в пятерку лидеров по итогам VIII Всероссийского конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф министерства здравоохранения Российской Федерации» по итогам работы за 2016–2017 годы. По данным минздрава РФ, - сообщает ИА «Высота 102», - волгоградский регион занял четвертое место среди субъектов РФ. Среди критериев оценки были готовность к работе в условиях ЧС, развитие новых технологий оказания экстренной медпомощи, показатели работы центра по обучению населения приемам оказания первой помощи.
Напомним, территориальный центр медицины катастроф функционирует с 2003 года для медицинского обеспечения жителей Волгоградской области в случаях чрезвычайных ситуаций. Сотрудники оказывают экстренную медицинскую помощь населению при авариях, стихийных бедствиях, катастрофах, в тяжелых случаях течения заболеваний. Выездные бригады отделения санитарной авиации центра проводят консультирование, оказывают лечебно-диагностическую помощь пациентам, осуществляют их транспортировку в лечебные учреждения. Благодаря вертолету, который используется для доставки больных и тяжелораненых из сельской местности, удалось спасти более сотни жизней.
Первое место в конкурсе занял территориальный центр медицины катастроф центр Омской области, второе место разделили центры Воронежской области и Чеченской республики. Третье место у Краснодарского края, пятое - у Курганского центра медицины катастроф. Награждение прошло в Москве в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».
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