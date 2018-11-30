Облкомтранс Волгоградской области возрождает на месяц «убитые» после ЧМ-2018 маршруты

Общество 30.11.2018 15:19
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30.11.2018 15:19
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области нашел немного денег на возобновление работы автобусных маршрутов, которые «почили в бозе» после ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на организацию регулярных межмуниципальных перевозок по регулируемым маршрутам №123 и 146 «Волжский-Волгоград» выделено соответственно около 2,5 и 1,8 миллионов рублей. Еще почти 2,4 миллиона рублей предназначено для организации работы автобусов по маршрутам, которые связывают Волжский с населенными пунктами Ленинского и Среднеахтубинского районов – №102а, 108, 111, 112, 104, 116 и 119. Правда, деньги нашлись на все вышеперечисленные маршруты лишь на месяц – с 1 января по 31 января 2019 года. Что будет потом с автобусами – неизвестно.
Напомним, автобусы №123 и 146 перестали курсировать в октябре этого года. Они работали по маршрутам ЧМ-2018, перевозчик – ООО «Волгоградский автобусный парк» - получило за это около 37 миллионов рублей. Ранее журналист ИА «Высота 102» обращался на одной из пресс-конференций к председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Васильеву с вопросами, почему ведомство не реагирует на нарушение перевозчиком ряда условий контракта. В частности, автобусы «Волгоградского автобусного парка», работавшие на маршрутах ЧМ-2018, должны были иметь соответствующую символику, звуковое оборудование и определенный класс транспортных средств. В реальности этого не было. Но ответов на заданные вопросы не прозвучало. После окончания действия контракта с «Волгоградским автобусным парком» автобусы №123 и 146 перестали курсировать, что вызвало недовольство пассажиров. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объясняли это отсутствием финансирования.
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