Объем мусора в Волго-Ахтубинской пойме сравнили с территорией 90 футбольных полей

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области дан старт масштабному проекту по ликвидации 18 объектов накопленного экологического ущерба, 14 из которых находятся на территории уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Работы будут проведены при поддержке федерального центра в рамках всероссийского проекта «Чистая страна» в 2018-2019 годах. За это время предстоит утилизировать почти 337 тысяч кубометров отходов, а затем рекультивировать территорию на площади более 62 гектаров, что сопоставимо с размерами порядка 90 футбольных полей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

В Среднеахтубинском районе проживает более 60 тысяч жителей. На прилегающих территориях, в том числе в районах Волгограда и Волжского — дым от горящих свалок разносился на десятки километров. Вывоз мусора будет производиться в карьер, который использовался предприятиями для складирования отходов и впоследствии превратился в несанкционированную зловонную свалку, представляющую угрозу возможных возгораний, загрязнения территорий близлежащих поселков и садоводческих товариществ.

Решение проблемы, предложенное учеными, — послойное размещение в карьере отходов, природного сорбента и защитных экранов. Создание герметичной системы, исключит попадание фильтрата свалочных масс в грунт и грунтовые воды, а испарений — в атмосферу. Подрядчиком выполняются работы по устройству противофильтрационной призмы и защитного глиняного «замка».



