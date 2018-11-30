Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧС

В Волгоградской области начались проверки охотхозяйств на предмет недопущения распространения и ликвидации АЧС среди диких кабанов, а также по проведению ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от возбудителей заразных болезней животных. Как сообщили ИА «Высота 102» управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, на территории Волгоградской области числится 1 319 особей дикого кабана. Заболеть могут и домашние и дикие свиньи, независимо от возраста и породы.

Специалисты особое внимание уделяют вакцинациям против различных заболеваний, обработкам против насекомых и гельминтов, а также утилизации биологических отходов, хранению кормов для животных, дезинфекции разделочных площадок и подкормочных площадок для диких животных.



