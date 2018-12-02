Общество

В Волгоградской области жители ищут канувшие в неизвестность свои счетчики на тепло

Общество 02.12.2018 09:49
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02.12.2018 09:49


В недоумении пребывают жители некоторых домов города Краснослободска Волгоградской области, которым управляющая компания «настоятельно рекомендует» за свой счет установить и ввести до 1 января 2019 года приборы учета тепла.
Как заявили ИА «Высота 102» собственники квартир, их история началась еще 10 лет назад, когда ООО «УК «Слободское жилищное хозяйство» занималось установкой приборов учета в 2009-2010 году и являлось не только управляющей компанией по договорам управления с 2008 по 2013 год, а также организацией, осуществляющей содержание и ремонт общего имущества. В настоящее время данное общество все также «содержит» общее имущества большинства домов, кроме тех, где существуют договоры управления. 
Как утверждают жители, именно тогда, во время проводимого капремонта некоторых домов и были установлены приборы учета тепла, а денежные средства за выполненные работы полностью перечислены на расчетный счет ООО «УК «Слободское жилищное хозяйство».  Именно на этой организации лежала обязанность по введению приборов учета в эксплуатацию, как того требует закон. 
При этом общая сумма затрат на данный капитальный ремонт, включая установку приборов учета,   составила 36,61 млн руб. Из них за счет средств фонда Волгоградской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 32,14 млн руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 2,64 млн руб. и за счет средств жителей - 1,83 млн руб. Денежные средства были «освоены», как утверждают собственники квартир, в полном объеме  ООО «Управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство»». Речь идет о домах №1 по  переулку Дачный, 50,  №9 по переулку Спортивный, №20,   по улице Чайкиной, №21 и №25,  по  улице  Мелиораторов, № 10, 11, 14, 15, 16  микрорайона  Опытная станция ВИР.
По словам жителей одной из пятиэтажек, расчеты с ними все эти годы за теплоснабжение велись и ведутся по нормативам, а не по приборам учета.  «Мы обратились в инспекцию Госжилнадзора по Волгоградской области, представители которой никаких приборов учета не обнаружили, – рассказывают они. -  И, по всей видимости, получается, что ООО «УК «СЖХ»» совместно с ООО «Слободские тепловые сети» просто получали дополнительную прибыль, производя расчеты по нормативу, потому что отопление по счетчику обходится жителям домов заметно дешевле».
В 2015 году в городе образовалась новая компания - МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск», директор которой (до мая 2017 года)  Анатолий Коноплев помогал жителям домов в получении технических условий и во вводе в эксплуатацию приборов учета, которые стали приобретаться собственниками домов самостоятельно. Тогда же и выяснилось, что приборы учета были установлены только в 2 домах из 10, участвующих в программе капитального ремонта. Но даже эти приборы учета, оставшиеся на месте, в эксплуатацию не вводились ни ООО «УК «СЖХ»», ни ООО «Слободские тепловые сети». 
Жители из-за расчетов по нормативам переплачивали за теплоснабжение в размере 60-100% ежегодно.  Обращались и к тогдашнему прокурору Среднеахтубинского района господину Акимову, но вразумительного ответа тоже не получили. (В отношении Игоря Акимова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки – прим. ред. ИА «Высота 102»).
«Так куда делись наши счетчики, за которые мы полностью расплатились? На этот вопрос нам до сих пор никто не может дать внятного ответа, - возмущению краснослолободцев нет предела. – Далее, когда нормативы потребления коммунальных услуг резко поменяются в сторону увеличения, а этот день скоро наступит, нам при расчете без приборов учета придется платить в 2-3 раза больше в отопительный период. Кто будет искать виновных  и что делать нам? Кроме того, обязанность по установке приборов учета возложена законодательством. Но если приборы учета были установлены, деньги за работу были полностью «освоены», взлома подвалов с целью хищения приборов учета не было, замена счетчиков на «переходники» была осуществлена слесарями ООО «УК «Слободское жилищное хозяйство»» - они же работники ООО «Слободские тепловые сети», - то эту обязанность собственники домов уже выполнили ранее».
Люди заявляют, что следовало бы выяснить, куда делись приборы учета, если обязанностью по надлежащему содержанию жилья была наделена только одна-единственная компания – ООО «Управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство».  Тем более, что существуют живые свидетели и исполнители работ по демонтажу. В настоящее время они готовят очередное письмо в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой провести проверку по всем изложенным фактам, так как у людей просто нет денег понести дополнительную финансовую нагрузку на НОВУЮ УСТАНОВКУ приборов учета, которую по документам производило ООО «Управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство». Тем более что за счет бюджетных денег, денег собственников МКД приборы учета в многоквартирных домах должны быть установлены давным-давно. Во всяком случае, «на бумаге» они «установлены» в 2009-2010 году.

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