В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»

Общество 30.11.2018 13:19
3507 12
30.11.2018 13:19
Снижение тарифов на ряд социальных услуг в 2019 году, о котором накануне сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, оказалось не таким уж значительным, как это преподнесли. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенные изменения в приказ ведомства, стоимость некоторых услуг была снижена меньше, чем на рубль (!).
Вопрос об установлении тарифов на социальные услуги на будущий год был вынесен на коллегию комитета, которая состоялась 28 ноября. «Предоставление социальных услуг – это содействие нуждающимся в социальной поддержке гражданам в улучшении условий их жизнедеятельности. Учитывая важность и социальную направленность данного вопроса, в рассмотрении экспертного заключения по расчету тарифов на социальные услуги приняли активное участие члены Общественной палаты Волгоградской области», - такой была преамбула пресс-релиза ведомства. Результатом коллегии, сообщалось на сайте комитета тарифного регулирования, стало снижение тарифов на 2019 год по 31 социальной услуге (максимальный размер снижения составил 47,1%), и сохранении действующих тарифов по остальным социальным услугам без изменения.
Итак, на какие же именно услуги и на сколько снизили расценки? Например, стрижка волос простая мужская стоит сейчас 40 рублей 56 копеек. А в следующем году цена услуги понизится аж на… 58 копеек. Стрижка волос наголо будет стоить в 2019 году 23 рубля 5 копеек вместо 27 рублей 4 копеек. Бритье также будет обходиться дешевле – вместо 26 рублей 36 копеек станет 24 рубля 32 копейки. Еще более «значительное» удешевление коснулось стоимости инъекции – в будущем году получатель услуги заплатит за нее 79 рублей 39 копеек – аж на 16 копеек меньше, чем сейчас. Стоимость такой услуги, как раздевание и одевание, с 66 рублей 7 копеек уменьшится до 45 рублей 6 копеек. Более значительное удешевление коснулось, например, такой услуги как «групповая гимнастика» - с 318 рублей 47 копеек до 277 рублей 31 копейки. И правда, чтобы не болеть и тратить деньги на уколы, лучше закаляться. Повезет и тем, кто ухаживает за тяжелобольными получателями социальных услуг. Психологическая помощь и поддержка теперь им будет стоить не 215 рубль 12 копеек, как сегодня, а всего лишь 182 рубля 73 копейки.
Вряд ли получатели социальных услуг почувствуют ощутимое снижение расходов после этого «широкого жеста» чиновников. Напомним, тарифы на социальные услуги для жителей Волгоградской области повысились с 1 августа 2015 года, причем повышение было весьма ощутимым. Так, рост составил от полутора до 30 раз. После этого новшества многие получатели услуг вынуждены были от них отказаться. Например, если престарелой бабушке социальные работники приносят хлеб, то за это она должна заплатить 105 рублей 8 копеек - в несколько раз больше, чем стоит хлеб. Противники повышения тарифов на соцуслуги предупреждали, что это новшество ударит в первую очередь по тем жителям, кто частично утратил способность к самообслуживанию и нуждается в посторонней поддержке. Звучало опасение, что это приведет к свертыванию всего спектра социальных услуг, оказываемых вышеназванным категориям населения Волгоградской области и к сокращению количества соцработников. И действительно, после введения новых расценок клиенты массово расторгали договоры на платное социальное обслуживание.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29573 11
17.11.2018 16:54
15092 0
06.11.2018 16:04
16301 76
Для волгоградцев готовят большой каток в пойме Царицы30.11.2018 14:06
Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧС30.11.2018 13:57
Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибках30.11.2018 13:36
В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению города30.11.2018 12:03
Большинство Волгоградской гордумы назвали депутатами с «пониженной социальной ответственностью»30.11.2018 09:46
В Волгоградской области пересмотрели тарифы на социальные услуги29.11.2018 18:31
Под Волгоградом начали преображать разбитый аэродром29.11.2018 17:37
Волгоградку Елену Исинбаеву выбрали в центральный штаб ОНФ29.11.2018 15:34
В Волгоградской области инвалиду вместо работы дали «отворот поворот»29.11.2018 15:19
В вязкую ловушку на дороге Волгограда попали 15 автомобилей29.11.2018 14:58
Татьяна Гензе: По всем вопросам голосования за имя волгоградскому аэропорту – звоните в Москву29.11.2018 14:40
Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выбором29.11.2018 13:55
В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»29.11.2018 13:26
Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирах29.11.2018 12:47
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей29.11.2018 12:44
Реклама