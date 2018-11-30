Общество

Для волгоградцев готовят большой каток в пойме Царицы

Общество 30.11.2018 14:06
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30.11.2018 14:06




Мировые столицы в преддверии Рождества и Нового года начинают сиять миллионами огней, но Волгоград похвастаться всеобъемлющей праздничной атмосферой и иллюминацией пока не может и сможет ли, неизвестно. На некоторых витринах, правда, появились новогодние украшения, что-то, наверняка, из серии праздничного  сооружают в настоящее время на площади Павших борцов. Из позитива только то, что в городе собираются предпринять очередную за последние годы попытку залить большой каток.

На этот раз местом для зимней забавы выбрана территория поймы реки Царицы, где на бывшем пустыре, как известно, построили интерактивный музей и благоустроили территорию. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, планируется, что площадь будущего катка составит более 2 тысяч квадратных метров. 



На сегодняшний день подготовлено песчано-щебеночное основание для будущего катка, далее по графику - устройство бетонной подушки. Поддерживать необходимую температуру льда до начала весны будет специальная морозильная установка. Кроме того, нескучным обещает стать и левый склон поймы реки Царицы - здесь в скором времени намерены обустроить трассы для спуска на надувных санках с бугельным подъемником. 

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