Общество

Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибках

Общество 30.11.2018 13:36
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30.11.2018 13:36




На вопросы  волгоградской молодежи, порой острые и дискуссионные, ответила депутат Госдумы Анна Кувычко. Встреча с участниками проекта «Школа парламентаризма» в креативном пространстве «Икра», как потом призналась народная избранница, дала ей пищу для размышлений по многими неоднозначным вопросам. «Будет, о чем подумать долгими зимними вечерами. Ребята – настоящие молодцы, они классные и неравнодушные к тому, что происходит в стране. Надеюсь, наша беседа оказалась для них полезной. Уверена, на подобных площадках мы встретимся еще не раз. Нам есть, что обсудить и о чем поспорить», - поделилась впечатлениями Анна Кувычко.

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