Происшествия

Двое жителей Волгограда грабили гаражи астраханцев

Происшествия 30.11.2018 10:09
837 5
30.11.2018 10:09


Жители  Волгограда 29 и 32 лет, обвиняемые в серии краж в Астрахани, заключены под стражу. По данным регионального УМВД, с апреля по июнь этого года мужчины незаконно проникли в 33 гаража, расположенных в Ахтубинском районе и Астрахани, - сообщает ИА «Астрахань 24».  В четырех из них волгоградцам не удалось совершить хищение из-за отсутствия каких-либо ценных вещей и по не зависящим от них обстоятельствам. В других пропали сварочные аппараты, аккумуляторы и зарядные устройства к ним, углошлифовальные машины, перфораторы, технические фены, видеорегистраторы, домкраты, электрокультиватор, точильный станок, сабвуфер, бензопила, шуруповерт, пилорама, плиткорез, газонокосилка, другие инструменты и автозапчасти. В числе похищенного также была коллекция из 93 фарфоровых кукол, 6 бутылок водки, духовой шкаф и акустическая гитара.
«Они как обычно загрузили добычу в автомобиль «ВАЗ-2114» и направились домой в Волгоград. По дороге в Харабалинском районе «Ладу» за нарушение ПДД остановили сотрудники Госавтоинспекции. Осмотрев салон и багажное отделение, заполненные различными инструментами, полицейские заподозрили, что это может краденое имущество и вызвали на место следственно-оперативную группу», – сообщили в ведомстве. 
Волгоградцы, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, признались в совершенных кражах. По месту жительства одного из них в Волгоградской области полицейские также нашли часть похищенного. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила почти полмиллиона рублей. 
Фото ИА  «Астрахань 24».  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
12.11.2018 19:16
46637 4
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков
22.11.2018 21:00
13166 0
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован
19.11.2018 15:28
6874 3
Происшествия
30.11.2018 08:50
Происшествия 30.11.2018 08:50
944 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.11.2018 11:53
Происшествия 29.11.2018 11:53
2874 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.11.2018 11:30
Происшествия 29.11.2018 11:30
2993 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 18:10
Происшествия 28.11.2018 18:10
2726 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 16:50
Происшествия 28.11.2018 16:50
4817 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 12:20
Происшествия 28.11.2018 12:20
3781 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 11:56
Происшествия 28.11.2018 11:56
9286 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 10:40
Происшествия 28.11.2018 10:40
1082 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.11.2018 10:38
Происшествия 28.11.2018 10:38
1245 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 15:01
Происшествия 27.11.2018 15:01
3876 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 14:29
Происшествия 27.11.2018 14:29
2607 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 14:20
Происшествия 27.11.2018 14:20
1640 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 12:29
Происшествия 27.11.2018 12:29
2413 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 12:13
Происшествия 27.11.2018 12:13
5658 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.11.2018 11:30
Происшествия 27.11.2018 11:30
1333 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:46
Объем мусора в Волго-Ахтубинской пойме сравнили с территорией 90 футбольных полейСмотреть фотографии
14:06
Для волгоградцев готовят большой каток в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
13:57
Охотничьи хозяйства Волгоградской области проверяют на АЧССмотреть фотографии
13:36
Депутат Госдумы Анна Кувычко – о цензуре, патриотизме и политических ошибкахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»Смотреть фотографии
12:34
В Волгограде за уклонение от уплаты 50 млн рублей налогов коммерсанта отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению городаСмотреть фотографии
10:10
Доступная медицина: сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторовСмотреть фотографии
10:09
Двое жителей Волгограда грабили гаражи астраханцевСмотреть фотографии
10:04
Волгоградского лже-писателя отправят в СИЗО до вынесения приговораСмотреть фотографии
09:46
Большинство Волгоградской гордумы назвали депутатами с «пониженной социальной ответственностью»Смотреть фотографии
09:32
Роскачество рекомендует сок «Сады Придонья»Смотреть фотографии
08:50
В Волжском на даче сгорели два человекаСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде госорган проигнорировал обращения о фактах незаконного слива фекалийСмотреть фотографии
20:15
Жители Волгограда засомневались в честности голосования за имя для аэропортаCмотреть видео
18:31
В Волгоградской области пересмотрели тарифы на социальные услугиСмотреть фотографии
17:37
Под Волгоградом начали преображать разбитый аэродромСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области обвиняемый пытался «откосить» от исправительных работСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде бизнесмену Мунину простили аферу с обустройством аллеи 50-летия ОктябряСмотреть фотографии
15:34
Волгоградку Елену Исинбаеву выбрали в центральный штаб ОНФСмотреть фотографии
15:19
В Волгоградской области инвалиду вместо работы дали «отворот поворот»Смотреть фотографии
14:58
В вязкую ловушку на дороге Волгограда попали 15 автомобилейСмотреть фотографии
14:40
Татьяна Гензе: По всем вопросам голосования за имя волгоградскому аэропорту – звоните в Москву Смотреть фотографии
14:00
Проекты газификации отдаленных сел Волгоградской области «покрываются пылью»Смотреть фотографии
13:55
Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выборомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»Смотреть фотографии
12:47
Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирахСмотреть фотографии
12:44
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:53
Волжанин жил в палатке с марихуанойСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде задержали подозреваемого в краже "забытых" в банкомате денегСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 