Общество

Большинство Волгоградской гордумы назвали депутатами с «пониженной социальной ответственностью»

Общество 30.11.2018 09:46
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30.11.2018 09:46



В Волгоградском УФАС «вычислили» депутатов гордумы, кто проголосовал против принципиальной части прокурорского представления об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе,  полученная выписка из протокола  заседания гордумы, состоявшегося 21 ноября,  и проект принятого решения «дают достаточно полное представление об уровне социальной ответственности сегодняшнего депутатского корпуса в целом, и исчерпывающее представление об уровне социальной ответственности депутатов, непосредственно участвовавших в принятии указанного решения». Так, несмотря на то, что голосование по скандальному вопросу было тайным, в антимонопольном органе провели собственное расследование и установили, кто из депутатов гордумы высказался за удовлетворение прокурорского представления. 
Так, из 27 присутствовавших не голосовал всего 1, значит, сделали вывод в антимонопольном органе, голосовали 26. Из этих 26 поддержали позицию прокуратуры и Волгоградского УФАС России (т.е. фактически проголосовали за удовлетворение прокурорского представления в полном объёме) всего 3 депутата (11,5%), и, благодаря присутствию на заседании представителей прокуратуры и УФАС, их имена известны.  Это Андрей Анненко (КПРФ), Илья Кравченко (КПРФ) и депутат-одномандатник Дмитрий Крылов.  Всего в голосовании принимали участие следующие депутаты:
Анненко А.А. (КПРФ)
Багдасарян С.А. (Единая Россия)
Гимбатов А.П. (одномандатник)
Глазунов А.В. (ЛДПР)
Глазунов Д.В. (одномандатник)
Дильман Д.А. (одномандатник)
Зверев А.В. (одномандатник)
Колесников В.В. (Единая Россия)
Кравченко И.Р. (КПРФ)
Кривошеев В.П. (ЛДПР)
Крылов Д.В.
Кузнецов Г.Ю. (одномандатник)
Мастеров А.С. (одномандатник)
Минина Т.М. (Единая Россия)
Морозов Р.С. (одномандатник)
Моисеев Ю.В. (Единая Россия)
Никитин И.И. (Единая Россия)
Никуйко Д.А. (Единая Россия)  
Поплавский А.Э. (Единая Россия)
Рыгин А.В. (одномандатник)
Спицын О.В. (одномандатник)
Таев А.Г. (Единая Россия)
Тропкина Л.А. (Единая Россия)
Федотов А.С. (Единая Россия)
Фомина И.Н. (одномандатник)
Шилин С.Ю. (Справедливая Россия)
Ярыгин О.А. (одномандатник)
 
В Волгоградском УФАС отметили еще два примечательных факта. В частности, особенным противником на заседании думы удовлетворения представления прокуратуры в полном объёме отличился заместитель председателя комитета думы по экологии и благоустройству Андрей Поплавский (Единая Россия), который в настоящее время работает врачом - судебно-медицинским экспертом в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" (ГБУЗ "ВОБСМЭ").  Депутат Иосиф Ефремов  (Единая Россия) на данное заседание думы «тактично» не явился, но письменное мнение по вопросу №31 повестки дня высказал, подчеркнули в антимонопольном органе. 
 Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников заявил по этому поводу следующее: «Очень жаль, что уже на первом заседании депутаты нового созыва, проголосовавшие против удовлетворения представления прокуратуры в полном объёме, всем очевидно продемонстрировали, что ничего нового (т.е. хорошего) в этой сфере волгоградцам от них ждать не стоит. Это говорит о том, что эти депутаты, как и большинство депутатов прошлого созыва гордумы, – «слуги народа» с пониженной социальной ответственностью. Несмотря на это, мы совместно с прокуратурой будем продолжать работу на данном направлении». 
Напомним, поводом для прокурорского представления по вопросу организации похоронного дела стали выявленные Волгоградским УФАС нарушения антимонопольного законодательства. Ранее в администрации города и в гордуме выразили несогласие с позицией УФАС, мотивировав это, в частности, сложившимся порядком и стабильностью в данной сфере.

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