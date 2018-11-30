Волгоградского лже-писателя отправят в СИЗО до вынесения приговора

Расследования 30.11.2018 10:04
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30.11.2018 10:04
Сегодня Волгоградский облсуд принял решение об изменении меры пресечения Юрию Сидорину, осужденному судом первой инстанции за хищение вещей у волгоградских пенсионеров. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", он будет помещен в СИЗО №1 сроком на 2 месяца. Юрий Сидорин вновь не явился в суд на рассмотрение апелляции по своему делу. Адвокат Сидорина заявил, что он госпитализирован в больницу №25 с сердечным приступом. Эту информацию ей сообщила супруга «писателя». При этом никаких подтверждающих документов представлено не было. Представитель прокуратуры в свою очередь заявил, что Юрий Сидорин всячески затягивает рассмотрение апелляции, а потому потребовал изменить ему меру пресечения и заключить под стражу. Адвокат не согласилась с этим требованием. В результате суд постановил отложить рассмотрение апелляционной жалобы до 7 декабря и изменил меру пресечения Сидорину. Теперь предстоит выяснить, где действительно находится "писатель", чтобы исполнить решение суда. Если он все-таки дома - его доставят в СИЗО, если в больнице, все будет зависеть от решения врачей. В случае невозможности его перевода в СИЗО по причине плохого состояния здоровья будет выставлен конвой около больничной палаты.
Напомним, Юрий Сидорин уже не являлся в суд на рассмотрение апелляционной жалобы по причине болезни. На предыдущее заседание он пришел, однако вызвал скорую помощь в связи с ухудшением самочувствия. Юрий Сидорин был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Он приходил под видом писателя в дома волгоградских пенсионеров и забирал личные вещи пожилых людей. При этом со дня вынесения последнего приговора в отношении Юрия Сидорина в полицию поступили новые заявления от пожилых людей, которые не досчитались сувениров после визита «журналиста». К слову, Сидорин не первый раз оказался в роли осужденного. В марте 2017-го года за кражу ноутбука он отделался штрафом в 5000 рублей. А за месяц до этого получил год условно. Тогда он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки, также представившись писателем.
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