В Волжском на даче сгорели два человека

Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Происшествия 30.11.2018 08:50
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30.11.2018 08:50
Трагедия произошла сегодня утром. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал поступил в 5-40. В СНТ «Химик» на улице Высоковольтной горел частный дом размером 10 на 5 квадратных метров и деревянная обрешетка кровли. Пожар был потушен через 25 минут. В сгоревшем доме были обнаружены тела двух погибших. Как сообщили в СУ СК РФ по региону, предположительно это мужчина и женщина около 40 лет. Тела сильно обгорели. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причину пожара.
Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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