Экология

В Волгограде госорган проигнорировал обращения о фактах незаконного слива фекалий

Экология 30.11.2018 08:41
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30.11.2018 08:41


Решениями районных судов признано незаконным бездействие управления Роспотребнадзора по Волгоградской области при рассмотрении обращений граждан о фактах незаконного слива жидких бытовых отходов. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков.
Установлено, что в адрес территориального управления Роспотребнадзора летом текущего года поступило 5 обращений по факту слива жидких бытовых отходов в непредназначенных для этого местах. В обращениях были указаны конкретные места слива отходов, номера транспортных средств, дата и время слива с приложением дисков с видеозаписью нарушений.
Но, несмотря на это, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по данным обращениям отказало в возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с отсутствием паспортных данных лиц, совершивших правонарушения, а также сведений о месте их совершения.
«Необходимо отметить, что установление указанных обстоятельств, как и проверка доводов обращений, является обязанностью контролирующего органа», - пояснил зампрокурора. По его словам, государственный орган, вынося подобные решения, самоустранился от исполнения возложенных на него функций.
Волгоградская природоохранная прокуратура обратилась с протестами в суд для отмены незаконных определений. Решениями Советского и Краснооктябрьского районных судов требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, незаконные определения отменены. Судебные акты в законную силу пока не вступили.

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