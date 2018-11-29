В Волгоградской области пересмотрели тарифы на социальные услуги

Общество 29.11.2018 18:31
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29.11.2018 18:31
На коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области принято решение о снижении тарифов на 31 социальную услугу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, максимальное снижение составило 47,1%. По остальным социальным услугам тарифы в будущем году не изменятся. Каких именно услуг коснулось уменьшение, в ведомстве не уточнили.
Напомним, тарифы на социальные услуги были увеличены в Волгоградской области с августа 2015 года. Повышение составило от полутора до 30 раз. В результате некоторые услуги стали недоступными для получателей.
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