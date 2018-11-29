Жители Волгограда засомневались в честности голосования за имя для аэропорта

Аналитика 29.11.2018 20:15
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29.11.2018 20:15
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: главная региональная общественница провела брифинг «ни о чем», полная газификация сел Волгоградской области - несбывшаяся мечта, автолюбители остаются под впечатлением от попадания в липкую ловушку из битума на Второй продольной в Волгограде и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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