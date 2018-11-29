Под Волгоградом начали преображать разбитый аэродром

Общество 29.11.2018 17:37
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29.11.2018 17:37
На аэродроме под Волгоградом приступают к строительству новых объектов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на возведение каркасного здания выделено 1,5 миллиона рублей. Заказчиком выступил авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб». Напомним, недавно губернатор Волгоградской области посетил аэродром в Средней Ахтубе и заявил о намерении региональных властей реконструировать эту площадку для привлечения молодежи к занятиям авиационным спортом. Тогда же он заявил о том, что по факту исчезновения имущества клуба, в том числе самолетов, о чем сообщало ИА «Высота 102», начата следственная проверка.
Аэродром в Средней Ахтубе давно находится в запущенном состоянии. Клуб лишился большей части своего имущества, в том числе земель. В настоящее время инициированы судебные процессы по возвращению собственности и недвижимости «Юному ястребу».
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