Под Волгоградом начали преображать разбитый аэродром





На аэродроме под Волгоградом приступают к строительству новых объектов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на возведение каркасного здания выделено 1,5 миллиона рублей. Заказчиком выступил авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб». Напомним, недавно губернатор Волгоградской области посетил аэродром в Средней Ахтубе и заявил о намерении региональных властей реконструировать эту площадку для привлечения молодежи к занятиям авиационным спортом. Тогда же он заявил о том, что по факту исчезновения имущества клуба, в том числе самолетов, о чем сообщало ИА «Высота 102», начата следственная проверка.

Аэродром в Средней Ахтубе давно находится в запущенном состоянии. Клуб лишился большей части своего имущества, в том числе земель. В настоящее время инициированы судебные процессы по возвращению собственности и недвижимости «Юному ястребу».



