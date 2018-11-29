В Волгоградской области обвиняемый пытался «откосить» от исправительных работ

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, мужчина обвиняется в использовании поддельных медицинских справок.
Расследования 29.11.2018 17:23
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29.11.2018 17:23
В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, мужчина обвиняется в использовании поддельных медицинских справок.
В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, мужчина обвиняется в использовании поддельных медицинских справок.
Обвиняемый злостно уклонялся от выполнения обязательных исправительных работ. В связи с этим сотрудники УФСИН направили в суд предоставление об ужесточении меры наказания на лишение свободы. Но в апреле этого года мужчина предоставил листки о нетрудоспособности. Но, как выяснили в прокуратуре, документы выдала организация, которая прекратила существовать еще 2012 году.
Вину обвиняемый признал. Теперь мужчина снова займет скамью подсудимых.
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