Волгоградку Елену Исинбаеву выбрали в центральный штаб ОНФ

Общество 29.11.2018 15:34
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29.11.2018 15:34
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала одним из членов центрального штаба ОНФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общероссийский народный фронт. Съезд этого движения проходит сегодня в Москве. Делегатами мероприятия стали сопредседатели штабов и руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены Центрального штаба ОНФ. Состав Центрального штаба ОНФ увеличился до 68 человек. В него вошли ректоры вузов, депутаты Госдумы, общественники, бизнесмены, писатели, актеры, спортсмены, деятели культуры. Елена Исинбаева – единственная представительница Волгоградской области в этом списке.
Участниками сегодняшнего мероприятия стали более 4 тыс. человек со всей страны. Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом». В съезде Народного фронта принимает участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.
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