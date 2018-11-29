Волгоградку Елену Исинбаеву выбрали в центральный штаб ОНФ

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала одним из членов центрального штаба ОНФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общероссийский народный фронт. Съезд этого движения проходит сегодня в Москве. Делегатами мероприятия стали сопредседатели штабов и руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены Центрального штаба ОНФ. Состав Центрального штаба ОНФ увеличился до 68 человек. В него вошли ректоры вузов, депутаты Госдумы, общественники, бизнесмены, писатели, актеры, спортсмены, деятели культуры. Елена Исинбаева – единственная представительница Волгоградской области в этом списке.

Участниками сегодняшнего мероприятия стали более 4 тыс. человек со всей страны. Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом». В съезде Народного фронта принимает участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.