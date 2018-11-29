Расследования

В Волгограде бизнесмену Мунину простили аферу с обустройством аллеи 50-летия Октября

Расследования 29.11.2018 15:41
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29.11.2018 15:41


Бизнесмен Александр Мунин, признанный виновным в подделке документов и мошенничестве, остался на свободе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Красноармейском районном суде,  фигуранта громкого уголовного дела об афере с обустройством аллеи 50-летия Октября приговорили к полутора годам ограничения свободы. Однако в связи с истечением срока давности совершения преступления коммерсант освобожден от наказания. Напомним, в апреле 2017 года Красноармейский районный суд приговорил индивидуального предпринимателя Александра Мунина к семи годам колонии общего режима. Однако вскоре решение было отменено, суд в новом составе приступил к повторному рассмотрению дела.
Мунин выступал подрядчиком по благоустройству Аллеи 50-летия Октября на набережной у памятника Ленину в Красноармейском районе. В сентябре 2014 года между волгоградским некоммерческим фондом «Фонд социально-культурного развития Красноармейского района Волгограда» и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на обустройство пешеходной части улицы с установкой фонтана. Стоимость работ по договору составила 20 млн рублей, которые в качестве 100%-й предоплаты были перечислены на счет предпринимателя. По версии следствия, при проведении работ Мунин завысил их объем, распорядившись 2 млн рублей по своему усмотрению. В пешеходных дорожках, которые замостил брусчаткой коммерсант, вскоре появились провалы. 
Уголовное дело в отношении Мунина возбуждалось по материалам проверки прокуратуры Красноармейского района, проведенной совместно с УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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