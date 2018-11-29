Общество

В Волгоградской области инвалиду вместо работы дали «отворот поворот»

Общество 29.11.2018 15:19
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29.11.2018 15:19


Директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности за отказ в приёме на работу инвалида. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мировой судья оштрафовал его на 5 тысяч рублей, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.42 КоАП РФ (отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты). По результатам прокурорской проверки установлено, что в октябре 2018 года 58-летний местный житель, являющийся инвалидом 3 группы, был направлен Центром занятости населения Клетского района к руководителю сельскохозяйственного предприятия для трудоустройства. Однако директор предприятия отказался принимать его сторожем, мотивировав тем, что инвалид якобы не прошел конкурс. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, конкурс на замещение вакантной должности фактически не проводился, заявления от иных лиц в целях трудоустройства на данную должность не поступали.

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