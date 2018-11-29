В вязкую ловушку на дороге Волгограда попали 15 автомобилей





Городские службы устранили последствия разлитого накануне на Второй продольной гудрона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожники очистили дорогу, засыпали ее песком. О том, что здесь произошло накануне, напоминают лишь специфический запах, темный асфальт и «кляксы» из гудрона на обочине.









Напомним, вчера в районе Мамаева Кургана едва не случился транспортный коллапс. В разлитую на дороге вязкую жидкость попали проезжавшие здесь автомобили. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что виновник происшествия установлен. Выяснилось, что водитель-частник загрузился гудроном в Дзержинском районе и вез его в Краснооктябрьский район. На участке от улицы Рокоссовского до Кубинской битумная смесь разлилась. На водителя составлен протокол по ст. 12.33 КоАП - загрязнение проезжей части. В ГИБДД обратились 15 водителей, чьи машины попали в вязкую ловушку. Им выданы документы о зафиксированных повреждениях, с которыми они могут обратиться в суд.



