В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»





В первую очередь, это участие в крупных российских и международных выставках, таких как МИТТ, Интурмаркет, Отдых, туристические форумы в Берлине и Китае. Еще один проект предусматривает создание кластера для круизного туризма – в него войдут Камышин, Дубовка, Центральный и Красноармейский районы Волгограда. Помимо этого, будут разработаны новые экскурсионные маршруты с использованием объектов наследия ЧМ-2018. Работа по реализации концепции развития туризма в городах-организаторах идет на федеральном уровне под эгидой Ростуризма, сообщили в ведомстве

Для китайских туристов в Волгоградской области разработали специальный «Красный маршрут». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, он охватывает главные достопримечательности Волгограда и грандиозные строительные объекты: Волго-Донской канал, Волжскую ГЭС. По информации ведомства, на 2019 год намечен ряд крупных совместных проектов в сфере туриндустрии.