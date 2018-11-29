В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»

Общество 29.11.2018 13:26
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29.11.2018 13:26
Для китайских туристов в Волгоградской области разработали специальный «Красный маршрут». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, он охватывает главные достопримечательности Волгограда и грандиозные строительные объекты: Волго-Донской канал, Волжскую ГЭС. По информации ведомства, на 2019 год намечен ряд крупных совместных проектов в сфере туриндустрии.
В первую очередь, это участие в крупных российских и международных выставках, таких как МИТТ, Интурмаркет, Отдых, туристические форумы в Берлине и Китае. Еще один проект предусматривает создание кластера для круизного туризма – в него войдут Камышин, Дубовка, Центральный и Красноармейский районы Волгограда. Помимо этого, будут разработаны новые экскурсионные маршруты с использованием объектов наследия ЧМ-2018. Работа по реализации концепции развития туризма в городах-организаторах идет на федеральном уровне под эгидой Ростуризма, сообщили в ведомстве
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