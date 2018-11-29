Общество

Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей

Общество 29.11.2018 12:44
2266 8
29.11.2018 12:44


Аукцион на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи объявлен аппаратом Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, исполнитель должен будет за 1,7 миллиона рублей обеспечить связью региональный парламент с начала и до конца будущего года. Так, депутаты должны будут иметь возможность получать связь в международном и национальном роуминге, менять сим-карты, номера, иметь доступ к интернету, передавать смс и т.д. Одно из требований к исполнителю – обеспечение соблюдение тайны телефонных переговоров и сообщений. Звонить народные избранники могут как на территории России, так и в странах Европы и Азии. Как следует из технического задания, на бюджетное обеспечение возьмут 145 телефонов. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29500 11
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
15033 0
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
16086 76
Общество
29.11.2018 13:55
Общество 29.11.2018 13:55
1748 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 13:26
Общество 29.11.2018 13:26
504 2 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 12:47
Общество 29.11.2018 12:47
2118 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 11:32
Общество 29.11.2018 11:32
3240 7 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 10:46
Общество 29.11.2018 10:46
626 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 17:46
Общество 28.11.2018 17:46
1357 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 17:13
Общество 28.11.2018 17:13
1837 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 16:41
Общество 28.11.2018 16:41
13775 68 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 16:40
Общество 28.11.2018 16:40
8317 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 15:35
Общество 28.11.2018 15:35
6163 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 15:03
Общество 28.11.2018 15:03
3754 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 11:30
Общество 28.11.2018 11:30
911 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:45
Общество 28.11.2018 09:45
6776 12 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:42
Общество 28.11.2018 09:42
765 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:30
Общество 28.11.2018 09:30
1961 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:00
Проекты газификации отдаленных сел Волгоградской области «покрываются пылью»Смотреть фотографии
13:55
Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выборомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»Смотреть фотографии
12:47
Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирахСмотреть фотографии
12:44
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:53
Волжанин жил в палатке с марихуанойСмотреть фотографии
11:32
Жители Волгоградской области взбунтовались против слияния сельских школСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде задержали подозреваемого в краже "забытых" в банкомате денегСмотреть фотографии
11:24
Реставрация «Родины-матери» в Волгограде: фотовзгляд изнутри и снаружиСмотреть фотографии
10:46
Детсадовцы и школьники создадут для волгоградцев и туристов новогоднее настроениеСмотреть фотографии
09:39
Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобильСмотреть фотографии
20:02
История с крупной кражей со стройки стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде завершилась в судеCмотреть видео
18:10
Злостного должника по алиментам нашли в больнице Волжского
17:13
В Волгограде стоянку автобусов отодвинут от жилых домовСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде нашли водителя, испортившего дорогу гудрономСмотреть фотографии
16:41
Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортамСмотреть фотографии
16:40
Жителей дома в Волгограде грызут блохиСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде Роспотребнадзор обнаружил смертельно опасный спирт в «незамерзайках»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:13
МегаФон возобновил работу интернет-магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Жители Волгоградской области тратят на еду и коммуналку больше прожиточного минимумаСмотреть фотографии
15:03
Капремонт изувеченного «генеральского» дома в Волгограде начнется в новом годуСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде стройкомпания "перенесла" срок капремонта дома по поддельному протоколуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцы хотят видеть Олега Веретенникова на посту главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
13:31
В Волгограде заведующая детским садом заработала почти 1 миллион рублей на мертвых душах
12:48
В Волгограде новому руководству «Красного Октября» напомнили о проблеме «оранжевого дыма»Смотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области осудили истязателя своей престарелой материСмотреть фотографии
12:20
Вынесен приговор за кражу меди на 7 миллионов рублей с «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде водителя фуры из Ростовской области задавили при попытке ему помочьСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области в связи с ухудшением погоды дорожники - в режиме повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:40
Жители Волгоградской области "приютили" у себя виртуальных иностранцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 