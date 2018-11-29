Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей





Аукцион на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи объявлен аппаратом Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, исполнитель должен будет за 1,7 миллиона рублей обеспечить связью региональный парламент с начала и до конца будущего года. Так, депутаты должны будут иметь возможность получать связь в международном и национальном роуминге, менять сим-карты, номера, иметь доступ к интернету, передавать смс и т.д. Одно из требований к исполнителю – обеспечение соблюдение тайны телефонных переговоров и сообщений. Звонить народные избранники могут как на территории России, так и в странах Европы и Азии. Как следует из технического задания, на бюджетное обеспечение возьмут 145 телефонов.







