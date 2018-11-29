Происшествия

Волжанин жил в палатке с марихуаной

Происшествия 29.11.2018 11:53
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29.11.2018 11:53


В Волжском полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина оборудовал теплицу для выращивания конопли в туристической палатке. При этом «самодельная оранжерея» находилась посреди одной из комнат квартиры.

Также у задержанного было обнаружены свертки как с марихуаной, так и с синтетическими наркотиками. Общий вес конопли составил 130 грамм. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу.

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