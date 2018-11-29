Двадцать тысяч рублей чужих денег забрал из банкомата подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в полицию обратился 24-летний мужчина, у которого с карты пропали деньги. Молодой человек, обналичивая сумму в одном из банкоматов, забрал карту и чек, но забыл купюры. Присвоил эти деньги себе подозреваемый и успел потратить на собственные нужды.
Происшествия 29.11.2018 11:30
1389 9
29.11.2018 11:30
Двадцать тысяч рублей чужих денег забрал из банкомата подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в полицию обратился 24-летний мужчина, у которого с карты пропали деньги. Молодой человек, обналичивая сумму в одном из банкоматов, забрал карту и чек, но забыл купюры. Присвоил эти деньги себе подозреваемый и успел потратить на собственные нужды.
Двадцать тысяч рублей чужих денег забрал из банкомата подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в полицию обратился 24-летний мужчина, у которого с карты пропали деньги. Молодой человек, обналичивая сумму в одном из банкоматов, забрал карту и чек, но забыл купюры. Присвоил эти деньги себе подозреваемый и успел потратить на собственные нужды.
Мужчина в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.
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