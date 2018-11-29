

Двадцать тысяч рублей чужих денег забрал из банкомата подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в полицию обратился 24-летний мужчина, у которого с карты пропали деньги. Молодой человек, обналичивая сумму в одном из банкоматов, забрал карту и чек, но забыл купюры. Присвоил эти деньги себе подозреваемый и успел потратить на собственные нужды.

Мужчина в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.